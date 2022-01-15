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Глава ПЦУ Епіфаній захворів на коронавірус

Наталя Дуляба

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В очільника Православної Церкви України Митрополита Епіфанія підтвердили коронавірус. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ПЦУ.

Позитивний тест на Covid-19 предстоятель ПЦУ отримав у суботу, 15 січня. Деталей про його самопочуття наразі немає, втім відомо, що Митрополит Епіфаній перебуває на амбулаторному лікуванні.

42-річний Епіфаній торік пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу.

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«У зв’язку із захворюванням Митрополит Епіфаній перебуватиме на самоізоляції та амбулаторному лікуванні, протягом наступного тижня не буде звершувати богослужінь та приймати відвідувачів», – додають у ПЦУ.

Відомо, що напередодні 14 січня Митрополит Епіфаній перебував із візитом на Хмельниччині, де очолив літургію у кафедральному Свято-Андрієвському соборі Хмельницької єпархії.

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