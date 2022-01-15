Глава ПЦУ Епіфаній захворів на коронавірус

В очільника Православної Церкви України Митрополита Епіфанія підтвердили коронавірус. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ПЦУ.

Позитивний тест на Covid-19 предстоятель ПЦУ отримав у суботу, 15 січня. Деталей про його самопочуття наразі немає, втім відомо, що Митрополит Епіфаній перебуває на амбулаторному лікуванні.

42-річний Епіфаній торік пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу.

Реклама партнерів

«У зв’язку із захворюванням Митрополит Епіфаній перебуватиме на самоізоляції та амбулаторному лікуванні, протягом наступного тижня не буде звершувати богослужінь та приймати відвідувачів», – додають у ПЦУ.

Відомо, що напередодні 14 січня Митрополит Епіфаній перебував із візитом на Хмельниччині, де очолив літургію у кафедральному Свято-Андрієвському соборі Хмельницької єпархії.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.