В ДТП з вантажівкою на трасі Київ-Чоп загинув 27-річний водій

Ввечері 31 січня в Бродівському районі Львівщині сталась смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинув 27-річний водій. Про це йдеться в Телеграм-каналі Патрульної поліції Львівщини.

Аварія сталась близько 20:00 год. на трасі Київ-Чоп біля села Ясенів Бродівського району Львівщини. Зіткнулись легковий автомобіль Mitsubishi Lancer та вантажівка DAF із причепом.

Внаслідок зіткнення загинув 27-річний водій легковика. Окрім того, є ще потерпілі, однак про їх стан наразі невідомо.

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Рух ділянкою дороги, де сталась аварія, ускладнений. Патрульні забезпечують регулювання руху.

Як повідомлв Львівський портал, 31 січня сталась потрійна ДТП з вантажівкою на об’їзній дорозі Львова. Рух ділянкою, де трапилась аварія, був заблокований близько п’яти годин.

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