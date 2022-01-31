У Львові судитимуть власників підпільного казино

Четверо зловмисників організували у Львові підпільний покерний клуб. Клієнтів вони також шукали онлайн, створивши окремі групи у соцмережах. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У Львові викрили нелегальний покерний клуб з платним доступом до гри. Також доєднатися гравці могли й у режимі онлайн – для цього власники клубу створили групу в Месенджері, де надавали доступ за гроші.

Незаконний бізнес організували двоє львів’ян віком 30 і 51 рік, 31-річний житель одного зі сіл Львівського району. Пізніше до злочинної групи доєдналися також 35-річний мешканець Червоноградського району та 30-річний львів’янин.

Під час обшуків у приміщенні покерного клубу правоохоронці вилучили ігрові фішки, контейнери для фішок, колоди карт, ігрові столи, комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

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За цим фактом відкрито кримінальні провадження. Фігурантів судитимуть за створення злочинної групи та проведення азартних ігор. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці вже завершили розслідування, а обвинувальний акт вже скерували до суду, який і обиратиме остаточне покарання обвинуваченим.

Нагадаємо, легалізували гральний бізнес в Україні влітку 2020 року. Тоді Верховна Рада прийняла закон, яким казино дозволено відкривати лише в спеціальних зонах.

Для міст, окрім Києва, це готелі категорій «п’ять зірок» та «чотири зірки», у яких є не менше 100 номерів. Для чотиризіркових готелів вимоги щодо мінімальної площі казино відсутні, для п’ятизіркових вона має становити 500 м2. Детальніше читайте за цим посиланням.

Зали гральних автоматів та букмекерські контори у містах, окрім Києва, дозволено відкривати готелях категорій «три зірки», «чотири зірки» та «п’ять зірок» з номерним фондом не менше від 25 номерів.

Перші львівські готелі дозвіл на казино отримали на початку 2021 року. Їх видає Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ).

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