Троє львів'ян вирушать в антарктичну експедицію

Національний антарктичний науковий центр затвердив склад зимувального загону 27-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ). Загін в березні вирушить на станцію «Академік Вернадський» й працюватиме там понад рік. У цій команді є троє мешканців Львова. Про це йдеться у Facebook НАНУ.

У цьогорічній команді буде чотирнадцять учасників. Дев’ятеро вчених відповідатимуть за три напрямки – геофізика, метеорологія, біологія. Ще п’ятеро учасників – команда життєзабезечення – лікар, кухар, дизеліст, механік і системний адміністратор.

Серед учасників загону є троє львів’ян. Зокрема, двоє біологів – Сергій Глотов та Марта Дзиндра – для яких це буде перша зимівля на станції. Також вперше вирушить в експедицію 21-річний системний адміністратор зв’язку Володимир Хомко, який є одним з наймолодших учасників всіх українських антарктичних експедицій.

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Очолить 27-му УАЕ один з найдосвідченіших українських полярників – геофізик Юрій Отруба. Він уже 6 разів зимував на «Вернадському» й у попередній, 25-й УАЕ, не лише проводив дослідження, а й був керівником експедиції.

За словами директора НАНЦ Євгена Дикого, одним із завдань метеорологів буде участь у великому міжнародному проєкті «Рік полярних передбачень», ще одне завдання експедиції – розширення програми спостережень озонового шару, оскільки, вчені стверджують, що останній рік виявився аномальним і «озонова дірка» вела себе непередбачувано.

Серед чотирнадцяти учасників є одинадцятеро чоловіків та троє жінок – дві метеорологині та одна біологиня. Це буде найбільша кількість учасниць на зимівлі. До цього в 24-й УАЕ працювали дві жінки – науковиця та лікарка, а в 25-й та 26-й по одній – вчені в галузі геофізики та біології відповідно.

Середній вік членів 27-ї УАЕ – 36 років: найстаршому виповнилося 50, а наймолодшому – 21. З чотирнадцяти майбутніх зимівників шестеро уже працювали в річних експедиціях на «Вернадському», а для восьми це буде перший такий досвід.

Раніше Львівський портал писав про львівського полярника Ігоря Дикого. Детальніше про нього читайте у матеріалі «Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду».