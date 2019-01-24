Але ще може бути ситуація, коли крига з усіх сторін закриває моторний човен. В океані дуже швидко змінюється ситуація з льодовою обстановкою. Ви – як у полоні, бо з човна не вийдете, оскільки крига – «жива». Глибина – 400-500 метрів, а температура води – -2 градуси, тобто довго в ній не протримаєшся, якщо впадеш. Більше того, може розчавити брилами льоду, який рухається.



Робота на льоді також вимагає страхування. Багато тріщин замітаються снігом і можна просто провалитися у них. Також тут варто згадати про тюленів, які роблять лунки для дихання. Ці лунки не завжди побачиш після снігопаду і можеш заїхати на лижах по пояс у крижану воду. Поки добіжиш мокрий до станції, то весь обмерзнеш. Це неодноразові випадки, розповідаю реально з життя.



Шторми – ще одна проблема. Бувають хвилі такої потужності, що досягають станції.



Для людей, які готуються зимувати на антарктичній станції, також важливо вміти правильно гасити пожежі. У нас хоча б раз у місяць робляться навчальні тривоги. Найперше, що повинен зробити полярник, коли спалахнула пожежа, – одягнутися. Чесно зізнаюсь, коли була перша пожежна тривога, я вибіг гасити пожежу легко вбраний, потім навіть отримав догану через це. Треба виходити на мороз у повній екіпіровці, а не в гумових капцях.



