У Львові «кіборга» посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня

У Львові відзначили 7-му річницю оборони Донецького аеропорту та 104-ту річницю бою під Крутами. Оборонця Донецького аеропорту Дмитра Ґудзика посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

20 січня в Україні відзначають річницю оборони Донецького аеропорту. У цей день окупанти підірвали колони, які тримали перекриття аеропорту і вже наступного дня сили АТО почали вихід з ДАП через руйнування об’єкта. За 8 місяців оборони у Донецькому аеропорту загинуло 97 оборонців. Ще трьох військовослужбовців досі вважають зниклими безвісти.

Так, у Будинку воїна у Львові 29 січня відбулася низка заходів, присвячених 7-ій річниці оборони Донецького аеропорту та 104-ій річниці бою під Крутами.

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Зокрема, керівник тероборони Львівщини, підполковник Валерій Курко вручив державну нагороду, орден «За мужність» ІІІ ступеня, дружині оборонця аеропорту Дмитра Ґудзика Наталії, яким військового, згідно з Указом Президента, відзначили посмертно.

Окрім того, учасникам заходу представили фільм «Історія Героя. Дмитро Ґудзик», в якому рідні та друзі військового діляться спогадами про нього, а також розповідається про бій за аеропорт.

Військовий служив водієм-механіком плавучого бронетранспортера БТ-ЛБ (багатоцільовий транспортер, легкий броньований), яким перевозив бійців і вантажі.

19 січня 2015 року Дмитро Ґудзик мав доставити зенітну установку під старий термінал аеропорту. Проте, під час перевезення установки, ворожий снаряд влучив у боєкомплект, яким пересувалися українські військові. Почалась пожежа, під час якої у машині разом з Дмитром загинули ще четверо бійців.

25-річний Дмитро був одним з останніх, хто загинув у боях за ДАП. Лише через шість років після його загибелі, у 2021 році, рідні змогли поховати останки військового – тривалий час зайняв процес ідентифікації тіла. Був родом з Червоноградського району.

Довідка. Однією з найзапекліших битв у війні на сході України є бої за Донецький аеропорт, які тривали з травня 2014-го до 20 січня 2015 року. Понад 242 дні українські військові, добровольці, медики й волонтери протистояли навалі російсько-окупаційних військ і проросійських бойовиків.

Оборонців Донецького аеропорту називають кіборгами. Вперше це слово стосовно українських військових, які обороняли аеропорт, у вересні 2014 року вжив невідомий проросійський бойовик. Тоді він намагався пояснити, чому передові загони російсько-терористичних військ у всеозброєнні не можуть взяти Донецький аеропорт, який захищає кілька десятків українських військових зі стрілецькою зброєю.

Нагадаємо, торік 27 серпня, у Львові попрощалися із з Героєм, кіборгом Донецького аеропорту, військовослужбовцем, солдатом Дмитром Гудзиком, який загинув у 2015 році під час боїв за Донецький аеропорт.