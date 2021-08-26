Львів прощатиметься з Героєм, який загинув ще під час боїв за Донецький аеропорт

У п’ятницю, 27 серпня, у Львові прощатимуться з Героєм, кіборгом Донецького аеропорту, військовослужбовцем, солдатом Дмитром Гудзиком, який загинув у 2015 році під час боїв за Донецький аеропорт. Про це інформує пресслужба Львівської міськради.

Прощання відбудеться о 09.00 год. 27 серпня за адресою вул. Стрийська, 88, де дислокується 80-та окрема десантно-штурмова бригада.

«На жаль, 27 серпня ми закарбуємо назавжди на пам’ятному знакові 80 окремої десантно-штурмової бригади ще одне ім’я захисника України – солдата Гудзика Дмитра Васильовича», – повідомили у 80-ій окремій десантно-штурмовій бригаді.

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Дмитро Гудзик народився 17 жовтня 1989 року в місті Белз Сокальського району Львівської області. У 2014 році був призваний на військову службу під час мобілізації у ЗСУ на посаду номер обслуги мінометної батареї аеромобільно-десантного батальйону військової частини А0284.

19 січня 2015-го загинув під час оборони аеропорту Донецька. Через місяць тіло Дмитра Ґудзика вдалося вивезти із ДАП. Його поховали 22 лютого 2015-го у місті Дніпро на Краснопільському цвинтарі як тимчасово невстановлений захисник України, оскільки рідні Дмитра не впізнали тіло.

У загиблого залишилась дружина та дочка. Поховають Героя на батьківщині.

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