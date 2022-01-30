На Донбасі окупанти поранили українського військового

У неділю, 30 січня, окупанти на Донбасі поранили українського захисника. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Від початку доби російські окупаційні війська раз порушили режим «тиші» на Донбасі. Вони відкривали вогонь по наших позиціях у районі Станиці Луганської зі станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення. Його евакуювали до шпиталю. Медики оцінюють стан бійця як середньої важкості.

«Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.», – додають у штабі ООС.

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