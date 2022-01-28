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У масовому отруєнні в ресторані біля Львова звинуватили власника

Ольга Денисяка

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Власнику ресторану «Панський книш», що у селищі Куликів поблизу Львова, повідомили про підозру у порушені санітарних правил. В цьому ресторані минулого року під час бенкету отруїлись понад 20 людей, в них виявили сальмонельоз. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Підприємцю повідомили про підозру в порушенні правил та норм, встановлених з метою запобігання масовим інфекційним та неінфекційним хворобам (ч. 1 ст. 325 КК України). Якщо вину власника доведуть, то йому загрожує арешт на термін до шести місяців, або обмеженням волі на термін до трьох років.

За даними слідства, у липні минулого року він організував проведення бенкету, під час якого допустив грубі порушення санітарних правил та норм працівниками закладу харчування. Внаслідок цього 16 відвідувачів закладу госпіталізували в обласну інфекційну клінічну лікарню  із діагнозом «Сальмонельоз».

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Як повідомляв Львівський портал, загалом після бенкету отруїлись понад 20 людей, серед них були діти. У них виявили «Сальмонельоз»..

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