У Львові ще четверо дітей-сиріт знайшли родини

У Львові ще чотири дівчинки, які були позбавлені батьківського піклування, знайшли родину у дитячих будинках сімейного типу та прийомній сім’ї. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міськради.

Так, четверо дівчат-підлітків матимуть сімейний затишок. Одна з них стане членом новоствореної прийомної сім’ї, двох влаштовують у новостворений дитячий будинок сімейного типу. І ще одна дівчинка долучиться до родинного кола вже чинного дитячого будинку сімейного типу.

«Попри часту думку, що сім’ю потребують саме маленькі діти, це зовсім не так. У підлітковому віці весь світ ніби перевертається з ніг на голову – треба вчитися приймати свої емоції, своє тіло, своє оточення і вміти впоратися з цим. І в цей час як ніколи потрібні батьки, вихователі, наставники, інакше підлітки шукатимуть підтримку у старших друзів чи обиратимуть собі кумирів – що, на жаль, далеко не завжди буде мати позитивне для них продовження», – зауважили в управлінні «Служба у справах дітей» ЛМР.

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Загалом у Львівській міській територіальній громаді функціонують 11 дитячих будинків сімейного типу, де виховується 76 дітей, та 13 прийомних сімей, в яких виховується 22 дитини.

У ЛМР додають, що якщо ви відчуваєте готовність стати патронатними вихователями, прийомними батьками чи батьками-вихователями та допомагати дітям, які залишилися без батьківської опіки й турботи, звертайтесь за адресою: Львів, пл. Ринок, 1, каб. 523, 519, або за телефоном (032) 235-40-40, 297-58-83.

Нагадаємо, як писав Львівський портал торік на придбання житла для дітей-сиріт на Львівщині витратять майже 17 млн грн. За ці кошти власне помешкання отримають ще 43 дитини.