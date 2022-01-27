У Львові провели трансплантації одразу трьох органів

У середу, 26 квітня, львівські медики провели одразу три трансплантації – пересадили серце, печінку та нирку. Донором стала 52-річна жінка з Івано-Франківська, яка померла через інсульт. Про це йдеться FacebookПершого територіального медичного об’єднання Львова.

В Івано-Франківській обласній лікарні від інсульту померла 52-річна жінка. Рідні вирішили дати шанс на життя іншим людям і підписали згоду на донорство. Єдина інформаційна система трансплантації вирішила, що одну нирку від посмертного донора має отримає пацієнтка «лікарні донора» – 30-річна жінка, мама двох дітей, колишня військова.

Другу нирку, серце та печінку система «віддала» пацієнтам зі Львова. Тож медики з Івано-Франківська негайно вирушили до Львова. Печінку та нирки медики перевезли машинами, адже час дозволяв це зробити. Однак доправити серце треба було дуже швидко, аже у хірургів було лише три години, аби воно запрацювало у грудях реципієнта.

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Для транспортування органу обрали літак, але через погану погоду, він не зміг прилетіти. Втім, вирішили обрати інший транспорт: довезти машиною у супроводі поліцейських. Відтак у Львові серце пересадили 67-річному чоловіку. Він пережив три інфаркти.

Згодом до Львова привезли ще один орган – печінку. Її отримала 27-річна львів’янка Мар’яна. У неї – цироз печінки. Про це вона дізналась майже 5 років тому. За її словами, єдине про що мріє – після одужання особисто подякувати родині донора й обійняти їх, адже вони відтепер для неї як сім’я.

Нирку отримав 38-річний Вадим із Хмельницького. Більше восьми років від хворів на гломерулонефрит (двостороннє ураження нирок, а саме пошкодження ниркових клубочків). Від цього захворювання помер його батько. На гемодіалізі чоловік уже рік та 7 місяців.

Загалом за шість днів львівські хірурги пересадили сім органів.

Нагадаємо, лікарня швидкої допомоги Львова посіла друге місце в Україні за кількістю проведених трансплантацій органів у 2021 році.

Львівський портал розповідав історії тих, кого врятували львівські трансплантологи. Детальніше читайте за посиланням.

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Фото: Знімки з екрану відео 1 ТМО Львова