Експосадовця ЛОДА підозрюють у розтраті бюджетних коштів

Колишньому чиновнику Львівської обласної державної адміністрації повідомили про підозру у незаконній витраті коштів, які виділяли на боротьбу із Covid-19. Про це Львівському порталу повідомили у відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, у жовтні 2020 року зловмисник «відмивав» кошти на закупівлі медичного обладнання та устаткування в лікарні Львівщини.

«Посадовець, будучи головою тендерного комітету вказаної установи, не забезпечив належної роботи щодо перевірки договорів на предмет їх доцільності та економічної ефективності. Натомість підписав ці документи із врахуванням ПДВ всупереч постанові КМУ (Про звільнення від сплати ПДВ при закупівлі обладнання необхідного для боротьби з поширенням COVID-19)», – розповіли у прокуратурі.

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Таким чином, товари придбали за завищеною ціною. Сума збитків державі становить понад 320 тис грн. На даний момент, ця сума вже відшкодована.

За інформацією «Zaxid.net», мова про Павла Тереха, який виконував обов’язки начальника управління капітального будівництва ЛОДА з травня 2020 до січня 2021 року. Однак, ще в лютому минулого року його спіймали під час отримання 365 тисяч гривень хабара. Посадовець вимагав та одержав «відкат» на будівництві амбулаторії.

Правоохоронці повідомили про підозру в службовій недбалості зловмиснику. (ч. 2 ст. 367 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на термін від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін ще до 3 років та штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному. Також розглядається причетність інших службовців до справи.