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За гроші, які збирали на порятунок львів'янина після наїзду поїзда, купили обладнання для лікарні

Аліса Белей

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Друзі 31-річного Геннадія Нечая, який торік на вулиці Княгині Ольги у Львові, потрапив під колеса локомотива та за 10 днів помер у лікарні, купили сучасне хірургічне обладнання для Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. Ці кошти були зібрані небайдужими на лікування хлопця. Про це Львівському порталу повідомили в медзакладі.

Так, друзі загиблого допомогли придбати хірургічне електрокоагуляційне обладнання BOWA ARC 250 для операційної ЗУСДМУ.

Один такий комплект BOWA ARC 450 вже є у лікарні та щодня ним проводять надскладні операції (понад 1500 у рік), а додатковий пристрій, кажуть медики, розширить можливості оперування важкохворих дітей. Тепер лікарі можуть проводити одночасно операції у різних пацієнтів.

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«Він любив життя, а тепер допомагатиме жити іншим. Кошти, які вони збирали на порятунок товариша, витратили на добру справу – і тепер «електроніж» рятуватиме життя малечі», – йдеться у повідомленні.

Загальна вартість апарату 324 тис. грн, з них 215 тис. грн, а це 60% вартості передали друзі Геннадія Нечая, решту коштів зібрав БФ «Крила надії».

Нагадаємо, торік у жовтні хлопець повертався додому близько 5:20 годині ранку на велосипеді. Він перетинав у Львові вулицю Княгині Ольги по мосту, з якого були зняті поруччя (міст зараз ремонтують), а відповідних знаків про це не було.

За яких обставин юнак опинився на коліях під мостом невідомо. За словами водія локомотиву, хлопець лежав на рейках та не реагував на сигнали потягу. Всупереч екстреному гальмуванню хлопець таки потрапив під колеса.

Медики діагностували у нього: перелом основи черепа, розтрощений таз та забій легень. Хлопцю також довелось ампутувати праву руку.

Хлопець помер у львівській лікарні, де він десять днів перебував у реанімації на апараті ШВЛ та не виходив з коми. Зі слів близьких, у Геннадія не витримало серце.

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Фото: electrosurgery, Геннадій Нечай 

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