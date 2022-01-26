ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні виявили більше 24 тисячі хворих на коронавірус

Оксана Попович

|

Станом на ранок середи, 26 січня, в Україні зафіксували 24 321 новий випадок коронавірусу. При цьому одужали 5514 осіб, ще 141 хворий помер. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 3 913 809 людей. Протягом минулої доби діагноз встановили ще 24 321 новому хворому, серед них 642 медики та 2 809 дітей.

Одужали за останню добу 5514 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер 141 хворих.

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 99 584 людини, натомість одужали 3 596 715 українців.

Реклама партнерів

Кількість захворювань в регіонах за минулу добу:

  • м. Київ – 1919;
  • Вінницька область – 1297;
  • Волинська область – 530;
  • Дніпропетровська область – 804;
  • Донецька область – 1018;
  • Житомирська область – 932;
  • Закарпатська область – 734;
  • Запорізька область – 467;
  • Івано-Франківська область – 1972;
  • Київська область – 872;
  • Кіровоградська область – 121;
  • Луганська область – 478;
  • Львівська область – 1886;
  • Миколаївська область – 440;
  • Одеська область – 1319;
  • Полтавська область – 831;
  • Рівненська область – 1110;
  • Сумська область – 1209;
  • Тернопільська область – 890;
  • Харківська область – 1506;
  • Херсонська область – 508;
  • Хмельницька область – 1471;
  • Черкаська область – 690;
  • Чернівецька область – 1060;
  • Чернігівська область – 257.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні діє адаптивний карантин: регіони поділяють на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони, де карантинні обмеження залежать від епідемічної ситуації.

З кінця грудня всі регіони перебували у «жовтій» зоні. Фактично з початку січня перші дві області знову стали «помаранчевими». Дотепер у цій зоні опинились вже 13 областей, а в «червоній» – Івано-Франківська, найближчими днями до неї додадуться Рівненщина і Львівщина.

Через різкий ріст захворюваності на коронавірус на Львівщині карантин посилюють із 26 січня.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Магазини «АТБ» продовжать реалізацію соціальних продуктів
Анастасія ПИЖ
Магазини «АТБ» продовжать реалізацію соціальних продуктів

В «АТБ» спростували інформацію стосовно призупинення продажу яєць, гречки й інших соціально значущих продуктів Ка...

Свято Водохреща: історія, традиції та прикмети
Ірина МАРЧУК
Свято Водохреща: історія, традиції та прикмети

Сьогодні, 19 січня, християни відзначають одне з найбільших свят – Хрещення Господнє або Водохреща, як його називають в ...

«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України

Уже восьмий рік жителі східних областей України зустріли новорічні та різдвяні свята в тяжких умовах війни. Особливо скл...

Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня

Вже з четверга, 13 січня, у громадському транспорті всієї Львівської громади запрацює електронний квиток. Щоправда, скор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів