В Україні виявили більше 24 тисячі хворих на коронавірус

Станом на ранок середи, 26 січня, в Україні зафіксували 24 321 новий випадок коронавірусу. При цьому одужали 5514 осіб, ще 141 хворий помер. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 3 913 809 людей. Протягом минулої доби діагноз встановили ще 24 321 новому хворому, серед них 642 медики та 2 809 дітей.

Одужали за останню добу 5514 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер 141 хворих.

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 99 584 людини, натомість одужали 3 596 715 українців.

Реклама партнерів

Кількість захворювань в регіонах за минулу добу:

м. Київ – 1919;

Вінницька область – 1297;

Волинська область – 530;

Дніпропетровська область – 804;

Донецька область – 1018;

Житомирська область – 932;

Закарпатська область – 734;

Запорізька область – 467;

Івано-Франківська область – 1972;

Київська область – 872;

Кіровоградська область – 121;

Луганська область – 478;

Львівська область – 1886;

Миколаївська область – 440;

Одеська область – 1319;

Полтавська область – 831;

Рівненська область – 1110;

Сумська область – 1209;

Тернопільська область – 890;

Харківська область – 1506;

Херсонська область – 508;

Хмельницька область – 1471;

Черкаська область – 690;

Чернівецька область – 1060;

Чернігівська область – 257.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні діє адаптивний карантин: регіони поділяють на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони, де карантинні обмеження залежать від епідемічної ситуації.

З кінця грудня всі регіони перебували у «жовтій» зоні. Фактично з початку січня перші дві області знову стали «помаранчевими». Дотепер у цій зоні опинились вже 13 областей, а в «червоній» – Івано-Франківська, найближчими днями до неї додадуться Рівненщина і Львівщина.

Через різкий ріст захворюваності на коронавірус на Львівщині карантин посилюють із 26 січня.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.