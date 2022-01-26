В Україні виявили більше 24 тисячі хворих на коронавірус

Станом на ранок середи, 26 січня, в Україні зафіксували 24 321 новий випадок коронавірусу. При цьому одужали 5514 осіб, ще 141 хворий помер. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 3 913 809 людей. Протягом минулої доби діагноз встановили ще 24 321 новому хворому, серед них 642 медики та 2 809 дітей.
Одужали за останню добу 5514 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер 141 хворих.
Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 99 584 людини, натомість одужали 3 596 715 українців.
Кількість захворювань в регіонах за минулу добу:
- м. Київ – 1919;
- Вінницька область – 1297;
- Волинська область – 530;
- Дніпропетровська область – 804;
- Донецька область – 1018;
- Житомирська область – 932;
- Закарпатська область – 734;
- Запорізька область – 467;
- Івано-Франківська область – 1972;
- Київська область – 872;
- Кіровоградська область – 121;
- Луганська область – 478;
- Львівська область – 1886;
- Миколаївська область – 440;
- Одеська область – 1319;
- Полтавська область – 831;
- Рівненська область – 1110;
- Сумська область – 1209;
- Тернопільська область – 890;
- Харківська область – 1506;
- Херсонська область – 508;
- Хмельницька область – 1471;
- Черкаська область – 690;
- Чернівецька область – 1060;
- Чернігівська область – 257.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні діє адаптивний карантин: регіони поділяють на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони, де карантинні обмеження залежать від епідемічної ситуації.
З кінця грудня всі регіони перебували у «жовтій» зоні. Фактично з початку січня перші дві області знову стали «помаранчевими». Дотепер у цій зоні опинились вже 13 областей, а в «червоній» – Івано-Франківська, найближчими днями до неї додадуться Рівненщина і Львівщина.
Через різкий ріст захворюваності на коронавірус на Львівщині карантин посилюють із 26 січня.
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Оксана Попович