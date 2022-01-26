В Стрию озброєний чоловік в балаклаві пограбував магазин

24 січня в Стрию грабіжник в балаклаві погрожував зброєю продавчині і обікрав магазин. Правоохоронці вже затримали підозрюваного, йому загрожує до семи років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Пограбування сталось 24 січня близько 20:15 год. Тоді в один з магазинів у Стрию зайшов чоловік з закритим балаклавою обличчям. Погрожуючи продавчині предметом, схожим на пістолет, він вкрав гроші з каси, після чого втік.

За допомогою камер відеоспостереження правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний 31-річний мешканець райцентру та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

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Також правоохоронці вилучили у нього зброю, схожу на пневматичну, якою він погрожував продавчині – пістолет скерували на експертне дослідження.

Затриманому повідомили про підозру у розбої ( ч.1 ст.187 ККУ).Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває.

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