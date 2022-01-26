На Львівщині посилять контроль за безпекою школярів

На Львівщині запровадять проєкт «Спеціаліст з безпеки в освітньому середовищі». Спеціалісти контролюватимуть безпеки дітей у школі та за її межами. Ініціатори планують подолати булінг та дискримінацію школярів. Про Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Ініціативу запроваджують, аби запобігти ситуаціям, що загрожують життю учнів, їхньому фізичному чи психологічному здоров’ю.

Станом на 26 січня до проєкту приєднались вже 15 територіальних громад з 9 регіонів України, і Львівщина – одна з них. Для впровадження програми, у Львівській області підписали відповідний меморандум.

Для контролю за безпекою школярів запровадили спеціальну посаду – спеціаліст безпеки в освітньому середовищі. Кандидатам необхідно буде пройти спеціальну підготовку на базі закладів вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України.

Реклама партнерів

Спеціаліст безпеки мають попереджувати жорстоке поводження з дітьми, булінг, дискримінацію та приниження учнів. Також ініціатори мають на меті перешкоджати дітям порушувати закон, вживати алкоголь, наркотики та курити.

Зауважимо, що спеціалісти будуть проводити з учнями бесіди про їхні права та обов’язки, про забезпечення власної безпеки, у тому числі в інтернеті. Ще одним обов’язком є контроль безпеки на дорозі біля навчального закладу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.