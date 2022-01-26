Львів’янка оформляла позики на подругу і привласнювала гроші

Жителька Львова брала гроші в борг на свою подругу, а кошти витрачала на власні потреби. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Слідчі встановили, що жінка активно займалася фінансовими махінаціями протягом грудня 2021 та січня 2022 року. 44-річна львівянка оформлювала онлайн-позики через телефон подруги, без її відома та згоди, а отримані кошти пересилала на свою банківську карту.

За фактами порушення приватного життя та шахрайства відкрили кримінальну справу. Шахрайці загрожує до трьох років тюрми.

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