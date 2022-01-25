ОСТАННІ НОВИНИ

Засуджена за сепаратизм Олена Бойко оскаржила свій вирок

Андрій Котенський

|

Колишня львівська журналістка Олена Бойко (Віщур) подала апеляцію на вирок Галицького райсуду Львова, яким її визнали винною у посяганні на територіальну цілісність України. Згідно з тим вироком, вона уникла реального тюремного ув’язнення за «законом Савченко», проте вона все ж відсиділа 412 днів у камері СІЗО. Тепер Львівський апеляційний суд розгляне законність рішення судді Галицького райсуду Віталія Радченка, пише Zaxid.net.

Як відомо одіозну львівську «журналістку» Олену Бойко, яка прославилася своєю діяльністю в сепаратистському русі «Галицький яструб», депортували в Україну за порушила терміну перебування у Росії. Після чого СБУ затримала депортовану з Росії журналістку-сепаратистку.

ЗМІ РФ зробили з Олени Бойко відомого журналіста та експерта-критика політики України. До втечі зі Львова вона відзначалася передовсім провокативною діяльністю і написанням антиукраїнських матеріалів.

Реклама партнерів

17 січня 2019 року пропагандистці «руського міра» обрали запобіжний захід.

Галицький райсуд Львова виніс вирок Олені Бойко (Віщур) 25 листопада 2021 рок. Її визнали винною у посяганні на територіальну цілісність України і призначили два роки і три місяці тюремного ув’язнення, якого вона не відбувала за законом «Савченко».

Втім, Олена Бойко не погодилась з таким вироком і оскаржила його у апеляційному суді. На початку січня 2022 року суддя Львівського апеляційного суду Оксана Маліновська-Микич відкрила апеляційне провадження за скаргою адвоката Олени Бойко. До слова, у суді Олену Бойко захищає відразу троє адвокатів: Ярослав Гандзюлевич, Руслан Бельський та Світлана Новицька.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Магазини «АТБ» продовжать реалізацію соціальних продуктів
Анастасія ПИЖ
Магазини «АТБ» продовжать реалізацію соціальних продуктів

В «АТБ» спростували інформацію стосовно призупинення продажу яєць, гречки й інших соціально значущих продуктів Ка...

Свято Водохреща: історія, традиції та прикмети
Ірина МАРЧУК
Свято Водохреща: історія, традиції та прикмети

Сьогодні, 19 січня, християни відзначають одне з найбільших свят – Хрещення Господнє або Водохреща, як його називають в ...

«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України

Уже восьмий рік жителі східних областей України зустріли новорічні та різдвяні свята в тяжких умовах війни. Особливо скл...

Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня

Вже з четверга, 13 січня, у громадському транспорті всієї Львівської громади запрацює електронний квиток. Щоправда, скор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів