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Суд у Львові арештував антиукраїнську пропагандистку Олену Бойко

Юлія Шпак

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Вчора, 17 січня, пропагандистці «руського міра», колишній львівській журналістці Олені Бойко, яку видворили з території Росії, у Львові обрали запобіжний захід. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі СБУ у Львівській області.

 

«Антиукраїнській пропагандистці Олені Бойко обрано запобіжний захід – утримання під вартою на 60 діб», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, починаючи з 2014 року агітаторка розповсюджувала в інтернеті матеріали антиукраїнського характеру, пропагувала протистояння між українцями через політичні переконання, публічно закликала до порушення територіальної цілісності України. У серпні 2015 року, виїхавши на тимчасово окуповані території, а згодом і до РФ, вона у засобах масової інформації постійно закликала до зміни меж території або державного устрою України.

14 грудня минулого року пропагандистку було оголошено у розшук, а 15 грудня Галицький районний суд Львова дав дозвіл на її затримання з метою її приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу – тримання під вартою.

Слідство у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України ведеться слідчим відділом УСБУ у Львівській області.

Фото: СБУ у львівській області

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