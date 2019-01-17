СБУ затримала депортовану з Росії львівську журналістку-сепаратистку

Служба безпеки України затримала пропагандистку «руського міра», колишню львівську журналістку Олену Бойко, яку видворили з території Росії. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає Львівський портал.

Починаючи з 2014 року агітаторка розповсюджувала в інтернеті матеріали антиукраїнського характеру, пропагувала протистояння між українцями через політичні переконання, публічно закликала до порушення територіальної цілісності України. У серпні 2015 року, виїхавши на тимчасово окуповані території, а згодом і до РФ, вона у засобах масової інформації постійно закликала до зміни меж території або державного устрою України.

14 грудня минулого року пропагандистку було оголошено у розшук, а 15 грудня Галицький районний суд Львова дав дозвіл на її затримання з метою її приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу – тримання під вартою.

Слідство у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України ведеться слідчим відділом УСБУ у Львівській області.

Слідчі дії тривають.

Фото: СБУ