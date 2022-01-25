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В Україні виявили 19 тисяч хворих на Covid за добу

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 25 січня в Україні виявили 19 118 нових випадків COVID-19. При цьому одужали 5 863 осіб та 161 хворий помер. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Міністерства оохорони здоров’я.

Зокрема, захворіли 2 809 дітей та 594 медпрацівники.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1589;
  • Вінницька область – 1207;
  • Волинська область – 492;
  • Дніпропетровська область – 574;
  • Донецька область – 788;
  • Житомирська область – 269;
  • Закарпатська область – 680;
  • Запорізька область – 462;
  • Івано-Франківська область – 1387;
  • Київська область – 745;
  • Кіровоградська область – 95;
  • Луганська область – 387;
  • Львівська область – 2299;
  • Миколаївська область – 306;
  • Одеська область – 910;
  • Полтавська область – 697;
  • Рівненська область – 809;
  • Сумська область – 809;
  • Тернопільська область – 1164;
  • Харківська область – 1038;
  • Херсонська область – 122;
  • Хмельницька область – 579;
  • Черкаська область – 490;
  • Чернівецька область – 919;
  • Чернігівська область – 301.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 889 488 осіб; одужало – 3 591 201 особа; летальних випадків – 99 443; проведено ПЛР-тестувань – 17 581 514.

Нагадаємо, в Україні діє адаптивний карантин: регіони поділяють на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони, де карантинні обмеження залежать від епідемічної ситуації.

З кінця грудня минулого року всі регіони перебувають у «жовтій» зоні. У деяких областях показники областей відповідають «помаранчевій» зоні. Цей рівень має посилень обмежень, але свідчить про можливий перехід у «червону» зону.

Станом на 25 січня в «помаранчевій» зоні є 14 областей: Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

Деякі з областей перебувають за крок до найсуворішої зони. Зокрема, минулого тижня Львівщина побила показники захворюваності на коронавірус за весь час пандемії і має шанси якнайшвидше перейти до «червоної» зони.

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