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Скільки часу займає пошук роботи на Львівщині

Ольга Денисяка

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Пошуки нової роботи на Львівщині тривають орієнтовно чотири місяці. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівського обласного центру зайнятості.

На початку року офіційно на Львівщині роботу шукали 12 800 людей. Безробітні, котрі шукають працевлаштування за допомогою центру зайнятості, у середньому знаходили місце праці за майже чотири місяці (118 календарних днів).

Тривалість безробіття в області коливалася від майже п’яти місяців (143-148 днів) у Буській, Кам’янка-Бузькій та Турківській філіях до двох з половиною місяців (71-75 днів) у Яворівській, Стебницькій філіях та Дрогобицькому районному центрі зайнятості.

Нагадаємо, впродовж минулого року в області вдвічі зменшилася кількість безробітних та втричі. Станом на середину січня середній розмір зарплати, яку пропонують у вакансіях на Львівщині становить 9100 грн.

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Кому на Львівщині найважче знайти роботу, читайте за цим посиланням.

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