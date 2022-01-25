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Пальне знову дорожчає: Мінекономіки оприлюднило нову максимальну ціну

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Мінекономіки оприлюднило середню вартість бензину (29,25 грн/літр) та дизпалива (26,15 грн/літр), з яких вираховується гранична допустима ціна пального на АЗС. Про це свідчать нові розрахунки середньої вартостібензину і дизпалива, опубліковані Мінекономіки.

Чергові дані станом на 21 січня  надала НАК «Нафтогаз України». Відповідно до них, середня вартість одного літра дизельного палива зросла на 1,68 гривень – з 25,16 гривень до 26,84 гривень. В ціні також «підскочив» бензин: середня ціна збільшиласяз 27,92 гривень до 29,25 гривень за літр (на 1,33 гривень).

Відтак з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на автозаправних станціях не може перевищувати 34,25 гривень за літр, дизельного палива – 33,84 гривень за літр.

Нагадаємо, у травні 2021 року Кабінет міністрівУкраїни ухвалив постанову, якою запровадивмаксимальну роздрібну націнку в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

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Нещодавно Львівський портал повідомляв про зростання цін на бензин та дизель на певних АЗС. Водночас у листопаді минулого року на Львівщині вже підвищували вартість пального – тоді бензин та дизпаливо подорожчали приблизно на 1,80 гривень за літр.

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