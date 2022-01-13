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АЗС підвищили ціни на бензин і дизпаливо

Андрій Котенський

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Великі мережі АЗС підвищили ціни на бензин та дизпаливо, зокрема, найбільша консолідована мережа групи «Приват» (1540 станцій під брендами «Авіас», ANP, «Укрнафта» та ін.) підвищила ціни на бензин та дизельне паливо на 1 грн/., повідомляє Економічна правда.

У мережі ANP бензин марки А-92 подорожчав до 29,95 грн/л, А-95 – до 30,95 грн/л, ДП – до 30,00 грн/л.

«На станціях «Укрнафти» ціни на «двійку» зросли до 30 грн/л, на «п’ятірку» та дизпаливо – до 31,00 та 30,00 грн/л відповідно», – йдеться у повідомленні.

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Водночас на WOG і ОККО бензини марки А-92 та А-95 подорожчали на 50 коп./л та 0,95 коп./л – до 31,99 та 32,92 грн/л відповідно.4

Дизельне паливо у цих мережах додало у вартості 1,34 грн/л, до 32,16 грн/л.

Нагадаємо:

Мінекономіки оприлюднило середню вартість бензинів (27,92 грн/літр) та дизпалива (25,16 грн/літр), з яких вираховується гранична ціна реалізації пального на АЗС на середину січня.

На засіданні 14 травня 2021 року Кабмін ухвалив постанову, якою запроваджується граничний рівень торговельної надбавки до середньої ціни дизпалива (7 грн/літр) і бензину (5 грн/літр).

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