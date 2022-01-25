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Кожен п'ятий безробітний Львівщини раніше обіймав керівну посаду

Ольга Денисяка

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На початку року офіційно на Львівщині роботу шукали 12 800 людей. 18% безробітних на момент звільнення обіймали посади керівника або менеджера. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівського обласного центру зайнятості.

Середній вік безробітного становить 41,5 років. Жінок на 12% більше, ніж чоловіків. Більшість безробітних має вищу освіту(66%). Кожен четвертий безробітний мав професійно-технічну освіту. Решта шукачів роботи (8%) мали лише середню освіту.

У містах живуть 60% безробітних, із них кожний другий – у Львові. Частка жителів сіл була найбільшою в Турківській (73%), Радехівській (69%), Старосамбірській та Миколаївській (64%) філіях.

Понад 40% безробітних до звільнення з роботи працювали у сфері державного управління (21%) та в оптовій і роздрібній торгівлі (19%), кожний шостий – на підприємствах переробної промисловості. У Львівському центрі зайнятості серед безробітних найбільше тих, хто трудився в торгівлі (23%), на підприємствах переробної промисловості (18%) та в сфері державного управління (16%).

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Кожний п’ятий безробітний в області (18%) на момент звільнення обіймав посаду керівника або менеджера. В області цей показник коливався від 10%-12% (у Турківській, Новороздільській, Стебницькій, Яворівській, Радехівській, Жидачівській філіях і Самбірському МРЦЗ) до 22%-26% (у Червоноградській, Сокальській, Сколівській філіях і Львівському МЦЗ).

Як повідомляв Львівський портал, мешканці Львівщини назвали безробіття проблемою, яка їх турбує найбільше.

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