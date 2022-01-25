Акція SaveФОП: поліція почала затримувати протестувальників

Правоохоронці застосували сльозогінний газ проти підприємців, які в столиці вийшли на акцію протесту, а також почали їх жорстко затримувати. Про це пише Радіо Свобода.

У вівторок, 25 січня, під Верховною Радою на акцію протесту SaveФОП зібрались близько двох тисяч підприємців. Вони вимагають внести зміни до Податкового кодексу та створити сприятливі умови для бізнесу.

Між поліцією та учасниками акції виникли сутички. Правоохоронці стали затримувати десятки мітингувальників, застосували сльозогінний газ, а імпровізовану сцену активістів частково знесли.

Реклама партнерів

За попередніми даними, є постраждалі протестувальники. Водночас у пресслужбі Національної поліції Києва інформацію щодо затриманих не уточняють.

Як повідомляв Львівський портал раніше, правоохоронці вже склали два адмінпротоколи на учасників акції SaveФОП, які провокували конфлікт у натовпі, агресивно поводилися та чинили опір поліцейським.

Сутички з поліцією почалися, коли протестувальники вирішили підійти до будівлі Верховної Ради. Перешкодою для них став живий кордон правоохоронців.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Радіо Свобода