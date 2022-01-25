Близько 2 тисяч людей вийшли на мітинг SaveФОП під Верховну Раду

У вівторок, 25 січня, близько двох тисяч підприємців під Верховною Радою у Києві вимагають внести зміни до Податкового кодексу України та створити сприятливі умови для бізнесу. Про це пише Радіо Свобода.

Так, основною вимогою є ухвалення законопроєктів 5866 та 5866-1, які передбачають зміни Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо «створення умов для розвитку фізичних осіб-підприємців та підвищення прозорості їх діяльності».

Правоохоронці перекрили вулицю Грушевського. Наразі відомо, що поліція склала два адміністративних протоколи щодо осіб, які провокували конфлікт у натовпі, агресивно поводилися та чинили опір поліцейським.

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«За злісну непокору законній вимозі працівників поліції на порушників складено адміністративні протоколи за статті 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення», – повідомили в столичній поліції.

Стаття передбачає штраф на суму від восьми до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів, громадські роботи, виправні роботи або адміністративний арешт на термін до 15 діб.

Після того, як учасники мітингу не отримали реакції на вимоги, вони просунулися до будівлі Верховної Ради. Дорогу протестувальникам перешкоджає кордон із правоохоронців.

Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, між учасниками протесту та поліцією відбулася штовханина. Інформації про постраждалих чи затриманих наразі немає.