Львівські легкоатлетки стали чемпіонками України

22 січня у Сумах відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів. Двоє львівських легкоатлеток здобули на ньому чотири медалі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Львівщину на змаганнях за підтримки управління молоді та спорту Львівської ОДА представили 11 спортсменів. Легкоатлетам вдалось вибороти чотири медалі, дві з яких золоті.

Чемпіонкою України на дистанції 1500 м з результатом 4.29,91 стала спортсменка Дитячо-юнацької спортивної школи ім. О. Дем’янюка Уляна Рачинська.

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Титул чемпіонки також виборола учениця Спеціалізованої спортивної школи олімпійського резерву «Веслярик» Аліна Лістунова у стрибку в довжину з результатом 5 м 91 см.

У лютому дівчата представлять Україну на міжнародних змаганнях у Сербії.

Віцечемпіонкою у спортивній ходьбі на 5 км стала вихованка Буської дитячо-юнацької спортивної школи Вікторія Діжак з результатом 24.48,89.

Бронзовою призеркою у стрибку в висоту стала Марія Алєйнікова з результатом 1 м 73 см. Близьким до медалі був Даниїл Гнатів, який на дистанціях 1500 м та 800 м показав четвертий результат.

Нагадаємо, торік львівський легкоатлет Роман Павлик виборов бронзову нагороду на Паралімпіаді, що проходила у Токіо.

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