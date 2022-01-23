Командувач ВМС Німеччини після скандальних заяв про Україну втратив посаду

У відставку йде командувач ВМС Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах, який спровокував дипломатичний скандал своїми заявами про те, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим і її разом з Грузією не можна приймати в НАТО, пише Українська правда.

За даними німецького видання Bild, заяву про звільнення він вже подав. Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт у свою чергу погодила його відставку.

Як відомо, Шенбах під час конференції Індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара зробив низку скандальних заяв, зокрема, про те, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим і її разом з Грузією не можна приймати в НАТО.

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Міністерство закордонних справ назвало категорично неприйнятними висловлювання командувача Військово-морських сил Німеччини Шенбаха. Глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Німеччину припинити заохочувати Путіна до нового нападу на Україну.

Також відомо, що Берлін поки що виключає постачання зброї Україні на тлі можливого вторгнення Росії.

Як відомо, у відповідь на агресивні дії Росії Латвія, Литва та Естонія вирішили надати Україні протиповітряні ракети Stinger та протитанкові ракети Javelin. Водночас Німеччина не надала дозвіл Естонії передати Україні зброю німецького виробництва для захисту від потенційного російського вторгнення.

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