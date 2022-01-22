Німеччина не бачить України в НАТО і Криму в Україні

Берлін виключає постачання зброї Україні на тлі можливого вторгнення Росії. Про це заявила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт в інтерв’ю Welt, повідомляє Європейська правда.

Ламбрехт підтвердила, що Німеччина дотримується своєї політики не постачати летальної зброї до зон конфлікту. За її словами, Німеччина підтримує Україну іншими засобами.

«Польовий госпіталь буде переданий у лютому… Ми також поставили апарати штучної вентиляції легень. І ми лікуємо тяжко поранених українських солдатів у наших шпиталях Бундесверу. Тож ми підтримуємо Київ. Тепер ми маємо зробити все можливе для деескалації. Постачання зброї зараз марні – така думка федерального уряду», – сказала Ламбрехт.

Водночас командувач ВМС Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шьонбах на конференції Індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара зробив ще більшу низку скандальних заяв, зокрема, про те, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим і її разом з Грузією не можна приймати в НАТО.

«Крим «пішов» і ніколи не повернеться, це факт. І ми повинні керуватись фактичним станом справ, а не емоціями», – сказав віцеадмірал.

Він також заявив, що Україна не може відповідати критеріям членства в НАТО, тому що вона (частково) окупована.

«Донбас окупувала російська армія, або як їх називають, «ополченці». Подивимося на Грузію, яка прагне до НАТО. Чи відповідає вона критеріям? Так. Чи розумно приймати її як члена НАТО? Ні», – сказав він, додавши, що з країнами Балтії була інша ситуація, оскільки вони «були суверенними до окупації. А Україна була в СРСР».

Німецький віцеадмірал сказав, що Путін тисне на ЕС просто тому, що хоче поваги.

«Для нас проявити трохи поваги – це нічого не коштує. Тож якби я вирішував, то краще дати йому ту повагу, якої він вимагає, а може і заслуговує. Росія – давня і важлива держава. Навіть нам, Індії, Німеччині, Росія потрібна», – сказав командувач ВМС Німеччини.

Тим часом у Міноборони Німеччини виправдовуються, що заяви Шьонбаха не відповідають офіційній позиції відомства і він повинен буде дати пояснення.

Нагадаємо, Берлін поки що виключає постачання зброї Україні на тлі можливого вторгнення Росії.

Як відомо, у відповідь на агресивні дії Росії Латвія, Литва та Естонія вирішили надати Україні протиповітряні ракети Stinger та протитанкові ракети Javelin. Водночас Німеччина не надала дозвіл Естонії передати Україні зброю німецького виробництва для захисту від потенційного російського вторгнення.

Також відомо, що Британія цього тижня розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти їй захиститися від потенційного вторгнення Росії.

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