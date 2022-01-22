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Дмитро Кулеба: «Німеччина має припинити заохочувати Путіна до нового нападу на Україну»

Андрій Котенський

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Глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба про заяви Німеччини, які лунають на користь Росії:

«Нещодавні заяви Німеччини щодо неможливості передачі Україні оборонної зброї, зокрема через надання дозволу на це третім сторонам, безперспективності повернення Криму, вагання щодо відключення РФ від SWIFT — не відповідають рівню наших відносин і поточній безпековій ситуації.

Нині як ніколи важлива єдність Заходу щодо Росії. Для її досягнення і стримування РФ ми всі разом докладаємо величезних зусиль. Німецькі партнери мають припинити такими словами та діями підривати єдність і заохочувати Владіміра Путіна до нового нападу на Україну.

Україна вдячна Німеччині за вже надану підтримку, починаючи з 2014 року, а також за дипломатичні зусилля з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту. Але нинішні заяви Німеччини розчаровують і йдуть врозріз із цією підтримкою і зусиллями».

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