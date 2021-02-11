Забруднення річки «Стрийводоканалу» обійшлося майже у 2 млн грн

Комунальне підприємство «Стрийводоканал» через суд змусили заплатити майже 2 млн грн штрафу за забруднення річки Стрий. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівщини.

Стан вод річки Стрий екологи перевіряли ще у квітні 2019 року. Тоді було встановлено, що «Стрийводоканал» зі своїх очисних споруд скинув у ріку стічні води (зворотні води) і таким чином забруднив її.

Через кілька місяців у Держекоінспекції підрахували збитки, завдані такою діяльністю «Стрийводоканалу». Комунальне підприємство мало сплатити понад 1,98 млн грн.

Через те, що «Стрийводоканал» добровільно не сплатив штраф, екологи звернулись до суду.

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У серпні 2020 року Господарський суд Львівської області підтримав позицію Держекоінспекції і зобов’язав «Стрийводоканал» сплатити майже 2 млн грн штрафу. Станом на зараз, 11 лютого 2021 року, комунальне підприємство таки сплатило його.

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