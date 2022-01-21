У міськраді Львова – спалах коронавірусу

Працівники Львівської міської ради масово хворіють на коронавірус. Більшість заступників мера міста та керівників департаментів – на лікарняних. Про це під час брифінгу 21 січня заявив міський голова Львова Андрій Садовий, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, всі співробітники є вакцинованими. Окрім працівників міськради, у Львові масово хворіють двірники та водії громадського транспорту.

«Сьогодні у міській раді я залишився чи не єдиним з керівництва. Всі заступники – хворі. Також хворіють керівники департаментів, двірники та водії громадського транспорту – понад 10%. І це лише початок», – заявив мер міста.

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Також він наголосив на тому, що наразі сапах лише розпочинається і пік захворюваності очікують через півтора-два тижні.

Нагадаємо, через погіршення епідситуації з понеділка, 24 січня, у Львові учні 5-11 класів переходять на дистанційне навчання. Навчальні заклади області, де хворіє понад 50% учнів теж переводять на дистанційне навчання.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині стрімко зріс рівень госпіталізації хворих на коронавірус, тому область стала відповідати «помаранчевому» рівню епіднебезпеки.

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