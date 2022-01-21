У горах на Львівщині травмувалися двоє дітей

На гірськолижних курортах у районі Славського за добу травмувалися четверо туристів, серед них – двоє дітей. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

У четвер, 20 січня, рятувальники спускали з гір чотирьох туристів, двоє із яких – діти. Юні лижники віком 14 і 16 років травмувалися на горі Тростян.

Надзвичайники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили їх до підніжжя гір, де передали медикам.

У ДСНС нагадують правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

Реклама партнерів

одягайте відповідне захисне спорядження;

проявляйте повагу до інших, не створюйте загрози чи небезпеку для інших;

контролюйте швидкість та стиль катання;

вибирайте безпечний маршрут спуску, не з’їжджайте з прокладених трас;

здійснюйте обгін таким чином, щоб не створювати загрозу оточуючим;

уникайте зупинки на трасі, у разі падіння необхідно якнайшвидше піднятись;

у випадку поганої видимості спускайтеся на низькій швидкості;

не зловживайте спиртними напоями під час катання.

пам’ятайте, що в місцях масового катання з гір невмілий і головне недисциплінований лижник – серйозна небезпека для оточуючих.

Нагадаємо, нещодавно при сходженні на Говерлу загинула 56-річна туристка з Одещини. Ще двоє людей травмувались.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.