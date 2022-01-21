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У горах на Львівщині травмувалися двоє дітей

Аліса Белей

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На гірськолижних курортах у районі Славського за добу травмувалися четверо туристів, серед них – двоє дітей. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

У четвер, 20 січня, рятувальники спускали з гір чотирьох туристів, двоє із яких – діти. Юні лижники віком 14 і 16 років травмувалися на горі Тростян.

Надзвичайники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили їх до підніжжя гір, де передали медикам.

У ДСНС нагадують правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

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  • одягайте відповідне захисне спорядження;
  • проявляйте повагу до інших, не створюйте загрози чи небезпеку для інших;
  • контролюйте швидкість та стиль катання;
  • вибирайте безпечний маршрут спуску, не з’їжджайте з прокладених трас;
  • здійснюйте обгін таким чином, щоб не створювати загрозу оточуючим;
  • уникайте зупинки на трасі, у разі падіння необхідно якнайшвидше піднятись;
  • у випадку поганої видимості спускайтеся на низькій швидкості;
  • не зловживайте спиртними напоями під час катання.
  • пам’ятайте, що в місцях масового катання з гір невмілий і головне недисциплінований лижник – серйозна небезпека для оточуючих.

Нагадаємо, нещодавно при сходженні на Говерлу загинула 56-річна туристка з Одещини. Ще двоє людей травмувались.

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