У Міносвіти пообіцяли не зменшувати ліміт стипендіатів

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет повідомив, що кількість одержувачів стипендій у 2022 році становитиме 40 – 45%, тобто не зменшиться. Про це він написавна своєму каналі у Telegram.

Міністр запевнив, що незважаючи на те, що з 1 січня 2022 року, зріс розмір стипендії, кількість одержувачів – не зменшиться, а залишиться на рівні минулого року.

За його словами, відповідну пропозицію вже підтримали у Мінекономіки, Мінцифрі та Мінфіні. Наразі документ знаходиться на фінальній стадії погодження в Міністерстві юстиції.

Нагадаємо, 1 вересня Кабмін прийняв постанову №933, якою збільшив розмір мінімальної стипендії, але зменшив відсоток тих, хто її отримуватиме до 35-40%. Профспілка працівників освіти і науки України виступила проти цього скорочення і 2 грудня уряд прийняв вже нову постанову №1256, де ліміт стипендіатів встановлено на рівні 40-45%.

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Однак, зміни, які внесли 2 грудня вступають в дію з моменту опублікування, а зміни, що були внесені 1 вересня, почали діяти з 1 січня 2022 року. Наразі чинним є ліміт 35-40%.

Зважаючи на це, львівські студенти анонсували протест 24 січня через скорочення ліміту стипендіатів.

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