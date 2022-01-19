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У Львові стрімко побільшало хворих на covid та грип школярів

Ольга Денисяка

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У Львові впродовж тижня значно зросла захворюваність на коронавірус, грип та ГРВІ серед дітей. Через це 20 січня на засідання збереться міський штаб протидії коронавірусу. Про це на сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

За його словами, директори шкіл звертають увагу на те, що за останній тиждень стрімко збільшилася динаміка захворюваності на коронавірус серед учнів.

Станом на 19 січня на коронавірус захворіли 159 учнів та 122 працівника школи, на самоізоляції перебуває 2471 учень. Водночас на ГРВІ та грип хворіють 8520 учнів. За останні три дні кількість хворих на ГРВІ та грип збільшилась на 1856 учнів

Окрім того, медики зазначили, що в лікарні «Охматдит» зайнято вже 70% ліжок. Зокрема, за останню добу госпіталізували 21 дитину.

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Відтак 20 січня відбудеться засідання штабу протидії коронавірусу, де приймуть відповідні рекомендації на розгляд міської комісії ТЕБ і НС.

Зазначимо, впродовж місяця кількість пацієнтів з Covid у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «Охматдит» зросла втричі. Медики зазначають, що в медзакладі зараз лікується рекордна кількість пацієнтів за весь час пандемії.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині стрімко зріс рівень госпіталізації хворих на коронавірус, тому область стала відповідати «помаранчевому» рівню епіднебезпеки.

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