У Львові однорічному хлопчику пересадили печінку від посмертного донора

Маленький Артемко народився із вадами печінки та жовчних протоків, тож врятувати його могла тільки трансплантація. Львівські медики першими в Україні успішно пересадили печінку такому юному пацієнту від посмертного донора. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник Першого територіального медоб’єднання Львова Олег Самчук.

Однорічний Артем приїхав до Львова з маленького села на Прикарпатті. Він народився із непрохідними жовчовивідними шляхами. В 3-місячному віці малюкові поставили діагноз – атрезія жовчних протоків та виражена печінкова недостатність. Дитина виглядала хворобливо: мала замалу вагу, жовтий колір шкіри та склери очей, великий животик.

З часом в Артемка почала відмовляти печінка. Стало зрозуміло, що єдиний рятунок – це трансплантація цього органу. З родини ніхто не підходив на роль донора. Тож останні чотири місяці 22-річна мама Христина провела із сином в лікарні, сподіваючись на чудо.

Реклама партнерів

6 січня малюк відсвяткував свій перший день народження. А вже 12 січня донора для Артемка знайшли у Вінниці. Там помер від розриву аневризми 44-річний чоловік. Родичі померлого погодилися на вилучення органів. Печінку потрібно було доставити до пацієнта протягом 12 годин, тож для цього задіяли вертоліт Нацполіції.

Надскладну операцію проводили у лікарні на Орлика. Спершу лікарі розділити донорську печінку, аби взяти для маленького Артемчика її частину. Потім розпочалася сама трансплантація, яка тривала близько 12 годин.

Трансплантація пройшла успішно, пересаджений орган запрацював. Тепер на Артемка чекає нелегкий період адаптації до життя з новою печінкою.

Львівські медики наголошують на унікальності цієї операції. Артем став першою в Україні дитиною, якій печінку трансплантували від посмертного донора у такому маленькому віці.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Facebook Олега Самчука