У львівському аеропорту виявили контрабанду брендових курток та сумок

У Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького виявили контрабанду курток бренду The North Face та сумочок LouisVuitton на 350 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській митниці.

До Львова рейсом зі Стамбула у вівторок, 18 січня, прибули четверо українців. Троє з них – мешканці Чернівецької області та ще одна жителька Хмельницького.

Всі обрали смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», чим засвідчили відсутність товарів, необхідних до декларування.

Контрабанду брендового одягу та сумок виявили у валізах українців. У чоловіків знайшли 47 курток з маркуванням відомого бренду The North Face, а в жінки – 17 сумочок LouisVuitton. Вартість товарів оцінили у 350 тисяч гривень. Їх вилучили.

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За цим фактом склали протокол за ст. 471(порушення порядку проходження митного контролю) Митного кодексу України. Справу найближчим часом скерують до суду, який і буде обирати остаточне покарання для контрабандистів.

Нагадаємо, торік на Львівщині вилучили контрабанди майже на 190 млн грн. Водночас у 2020 році обсяг затриманої контрабанди оцінили у понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте за цим посиланням.

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Фото: митниця