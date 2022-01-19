Свято Водохреща: історія, традиції та прикмети

Сьогодні, 19 січня, християни відзначають одне з найбільших свят – Хрещення Господнє або Водохреща, як його називають в народі. Воно є третім і завершальним святом різдвяного циклу. Про це повідомляє Львівський портал.

Історія свята

У Біблії сказано, що Ісус Христос, досягши 30-річного віку, прийняв хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордан. Коли він вийшов на берег, то із небес почувся голос Бога-Отця, який назвав Ісуса своїм Сином. І на нього зійшов Святий Дух в образі голуба.

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Тому це свято ще називають Богоявленням. Віряни вважають, що саме Хрещення Господнє засвідчує таїнство Святої Трійці. Тому що саме в цей день Бог з’явився у трьох іпостасях: Бог Отець – у голосі, Син Божий – у плоті, Дух святий – у вигляді голуба.

Традиції та Водохреща

Цього дня віряни освячують воду, яка є головним символом свята. Християни вірять, що освячена вода на Водохреща має цілющі властивості, нею можна вилікуватись від недуг. Тому її зберігають увесь рік і вона не псується.

За давніми традиціями, освячення води проводили просто неба на березі річок, озер чи струмків. Крім того, перед Водохрещем люди з льоду вирізали великий хрест і ставили його біля ополонки, у яку згодом пірнали. Вони вважали, що таким чином очищуються від гріхів та заряджаються здоров’ям на увесь рік.

Проте у Православній церкві України пояснюють, що традиція пірнати в ополонку на Водохреща не має нічого спільного зі «змиванням гріхів», отриманням особливого Божого благословіння чи духовного очищення. Відомо, що купання в ополонці на Водохреща – це російська, а не українська традиція.

Водночас цьогоріч на Львівщині визначили перелік безпечних водойм, де дозволили пірнати і купатися на Водохреща. Перелік – тут. Тим часом у Львові через збільшення захворювання на коронавірус скасували традиційне загальноміське освячення води на Водохреща. Втім усіх охочі можуть приходити на площу Ринок і набирати освячену напередодні воду із резервуару.

Народні прикмети

Предки вірили, що від погоди у цей день залежить весь наступний рік, відтак:

Якщо у цей день ясна, однак морозна погода, літо буде спекотним та сухим.

Снігопад обіцяє щедрий врожай на цілий рік.

На Водохреща заметіль – і в квітні буде хуртовина.

На дереві ви побачили іній, а на небі хмари – то до родючого року.

Теплий день обіцяє багато хліба.

Якщо день був сонячним та теплим, така погода протримається ще кілька тижнів.

Крім того, за повір’ями наших пращурів, у цей день не можна прати, проводити будь-які ворожіння, плакати. Так, у народі вважали, що хто ллє сльози у це свято, той буде плакати й наступного року. Займатись фізичною працею у цей день також заборонено. Також кажуть, що на Водохреща краще не сваритись і не лаятись.

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Фото – з відкритих джерел