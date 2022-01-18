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Назарбаєв вперше з’явився від початку протестів у Казахстані

Анастасія Диняк

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У вівторок, 18 січня, колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв опублікував відеозвернення на своїй сторінці YouTube. Це перша поява політика від початку протестів у країні, пише hromadske.

Назарбаєв заявив, що протестувальники мали на меті зруйнувати цілісність країни та засад держави. Також політик висловив співчуття рідним та близьким тих, хто загинув під час акцій протесту.

Раніше медіа повідомляли про можливий виїзд політика закордон, проте Назарбаєв подібні заяви заперечує та називає себе «пенсіонером».

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«Нині перебуваю на заслуженому відпочинку в столиці Казахстану і нікуди не виїжджав», – прокоментував експрезидент.

Також Назарбаєв запевнив, що нинішній президент Токаєв надійно утримує владу в руках і в політичної еліти Казахстану немає жодних конфліктів.

Нагадаємо, станом на 9 січня у Міністерстві охорони здоров’я Казахстану повідомляли про 164 загиблих. Найбільше людей постраждало після наказу Касима-Жомарта Токаєва, чинного президента Казахстану, про відкриття вогню на ураження.

Як раніше повідомляв Львівський портал, на початку січня у Казахстані почалися акції протесту через різке підвищення цін на скраплений газ.

Пізніше вимогою мітингувальників стало повалення диктатури в країні. Вже з 4 січня у найбільших містах почалися сутички з правоохоронцями, внаслідок яких більше тисячі осіб зазнали травм, є загиблі.

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