ОСТАННІ НОВИНИ

Свято Богоявлення у Львові. Розклад богослужінь у храмах

Ольга Денисяка

|

19 січня, на свято Богоявлення, у катедральних храмах Львова відбудуться святкові богослужіння та освячення води. Напередодні, 18 січня, служитимуть Велике Повечір’я. Духовенство міста запрошує на спільну молитву. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Архикатедральний Собор Святого Юра УГКЦ (пл. Святого Юра, 5)

18 січня

08:00 – Великі (Царські часи).  Вечірня з Літургією св. Василія Великого. Чин великого освячення води

Реклама партнерів

14:00 – Ісусова молитва за онкологічних хворих

16:00 – Велике Повечір’я з Литією. Утреня

22:30 – Архиєрейська Божественна Літургія, яку очолить єпископ-помічник Львівської Архиєпархії УГКЦ Преосвященний Володимир.  Чин великого освячення води

19 січня

07:30 – Божественна Літургія св. Івана Золотоустого. Чин великого освячення води

10:00 –  Архиєрейська Божественна Літургія. Очолить Митрополит і Архієпископ Львівський Високопреосвященний Ігор. Чин великого освячення води

14:00 – Ісусова молитва за онкологічних хворих

17:00 – Вечірня

18:00 – Божественна Літургія

Свято-Покровський кафедральний Собор ПЦУ (вул. Грушевського, 2)

18 січня

07:30 – Часи Навечір’я Богоявлення

09:00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого

10:30 – Велике освячення води

17:00 – Всенічне бдіння. Очолить Митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Високопреосвященний Владика Димитрій

19 січня

08:00 – Божественна Літургія

10:00 – Божественна Літургія, архиєрейським чином, очолить Митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Димитрій

12:00 – Велике освячення води

18:00 – Велика Вечірня з колядками

Храм Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ (вул. Руська, 5)

18 січня

07:30 – Царські часи. Освячення води

16:00 – Велике Повечір’я

19 січня

07:00 – Архиєрейська Літургія. Очолить Митрополит Львівський ПЦУ Макарій. Чин освячення води

09:00 – Божественна Літургія

11:00 – Божественна Літургія

17:00 – вечірня та коляди

Свято-Георгіївський кафедральний храм УПЦ (вул. Короленка, 3)

18 січня

07:00 – Царські часи

08:30 – Божественна Літургія. Чин Великого освячення води

17:00 – Всенічне бдіння з Литією

19 січня

07:00 – Божественна Літургія

08:30 – Велике освячення води

09:00 – Божественна Літургія

11:00 – Божественна Літургія

12:30 – Велике освячення води

17:00 – Велика Вечірня, Утреня з Великим Славословієм

Нагадаємо, на свято Богоявлення 19 січня на площі Ринок традиційно відбудеться щорічний Чин освячення води за участю духівників усіх християнських конфесій міста.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України

Уже восьмий рік жителі східних областей України зустріли новорічні та різдвяні свята в тяжких умовах війни. Особливо скл...

Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня

Вже з четверга, 13 січня, у громадському транспорті всієї Львівської громади запрацює електронний квиток. Щоправда, скор...

12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині

В переддень Різдва, 6 січня (24 грудня),  християни збираються у родинному колі на Святий вечір. На вечерю готують 12 пі...

ТОП-100 українських пісень 2021 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2021 року

Поява нових українських пісень встановила новий рекорд. Якщо до впровадження квот українських треків впродовж року можна...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів