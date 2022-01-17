Свято Богоявлення у Львові. Розклад богослужінь у храмах

19 січня, на свято Богоявлення, у катедральних храмах Львова відбудуться святкові богослужіння та освячення води. Напередодні, 18 січня, служитимуть Велике Повечір’я. Духовенство міста запрошує на спільну молитву. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.
Архикатедральний Собор Святого Юра УГКЦ (пл. Святого Юра, 5)
18 січня
08:00 – Великі (Царські часи). Вечірня з Літургією св. Василія Великого. Чин великого освячення води
14:00 – Ісусова молитва за онкологічних хворих
16:00 – Велике Повечір’я з Литією. Утреня
22:30 – Архиєрейська Божественна Літургія, яку очолить єпископ-помічник Львівської Архиєпархії УГКЦ Преосвященний Володимир. Чин великого освячення води
19 січня
07:30 – Божественна Літургія св. Івана Золотоустого. Чин великого освячення води
10:00 – Архиєрейська Божественна Літургія. Очолить Митрополит і Архієпископ Львівський Високопреосвященний Ігор. Чин великого освячення води
14:00 – Ісусова молитва за онкологічних хворих
17:00 – Вечірня
18:00 – Божественна Літургія
Свято-Покровський кафедральний Собор ПЦУ (вул. Грушевського, 2)
18 січня
07:30 – Часи Навечір’я Богоявлення
09:00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого
10:30 – Велике освячення води
17:00 – Всенічне бдіння. Очолить Митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Високопреосвященний Владика Димитрій
19 січня
08:00 – Божественна Літургія
10:00 – Божественна Літургія, архиєрейським чином, очолить Митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Димитрій
12:00 – Велике освячення води
18:00 – Велика Вечірня з колядками
Храм Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ (вул. Руська, 5)
18 січня
07:30 – Царські часи. Освячення води
16:00 – Велике Повечір’я
19 січня
07:00 – Архиєрейська Літургія. Очолить Митрополит Львівський ПЦУ Макарій. Чин освячення води
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія
17:00 – вечірня та коляди
Свято-Георгіївський кафедральний храм УПЦ (вул. Короленка, 3)
18 січня
07:00 – Царські часи
08:30 – Божественна Літургія. Чин Великого освячення води
17:00 – Всенічне бдіння з Литією
19 січня
07:00 – Божественна Літургія
08:30 – Велике освячення води
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія
12:30 – Велике освячення води
17:00 – Велика Вечірня, Утреня з Великим Славословієм
Нагадаємо, на свято Богоявлення 19 січня на площі Ринок традиційно відбудеться щорічний Чин освячення води за участю духівників усіх християнських конфесій міста.
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Ольга Денисяка