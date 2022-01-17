Свято Богоявлення у Львові. Розклад богослужінь у храмах

19 січня, на свято Богоявлення, у катедральних храмах Львова відбудуться святкові богослужіння та освячення води. Напередодні, 18 січня, служитимуть Велике Повечір’я. Духовенство міста запрошує на спільну молитву. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Архикатедральний Собор Святого Юра УГКЦ (пл. Святого Юра, 5)

18 січня

08:00 – Великі (Царські часи). Вечірня з Літургією св. Василія Великого. Чин великого освячення води

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14:00 – Ісусова молитва за онкологічних хворих

16:00 – Велике Повечір’я з Литією. Утреня

22:30 – Архиєрейська Божественна Літургія, яку очолить єпископ-помічник Львівської Архиєпархії УГКЦ Преосвященний Володимир. Чин великого освячення води

19 січня

07:30 – Божественна Літургія св. Івана Золотоустого. Чин великого освячення води

10:00 – Архиєрейська Божественна Літургія. Очолить Митрополит і Архієпископ Львівський Високопреосвященний Ігор. Чин великого освячення води

14:00 – Ісусова молитва за онкологічних хворих

17:00 – Вечірня

18:00 – Божественна Літургія

Свято-Покровський кафедральний Собор ПЦУ (вул. Грушевського, 2)

18 січня

07:30 – Часи Навечір’я Богоявлення

09:00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого

10:30 – Велике освячення води

17:00 – Всенічне бдіння. Очолить Митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Високопреосвященний Владика Димитрій

19 січня

08:00 – Божественна Літургія

10:00 – Божественна Літургія, архиєрейським чином, очолить Митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Димитрій

12:00 – Велике освячення води

18:00 – Велика Вечірня з колядками

Храм Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ (вул. Руська, 5)

18 січня

07:30 – Царські часи. Освячення води

16:00 – Велике Повечір’я

19 січня

07:00 – Архиєрейська Літургія. Очолить Митрополит Львівський ПЦУ Макарій. Чин освячення води

09:00 – Божественна Літургія

11:00 – Божественна Літургія

17:00 – вечірня та коляди

Свято-Георгіївський кафедральний храм УПЦ (вул. Короленка, 3)

18 січня

07:00 – Царські часи

08:30 – Божественна Літургія. Чин Великого освячення води

17:00 – Всенічне бдіння з Литією

19 січня

07:00 – Божественна Літургія

08:30 – Велике освячення води

09:00 – Божественна Літургія

11:00 – Божественна Літургія

12:30 – Велике освячення води

17:00 – Велика Вечірня, Утреня з Великим Славословієм

Нагадаємо, на свято Богоявлення 19 січня на площі Ринок традиційно відбудеться щорічний Чин освячення води за участю духівників усіх християнських конфесій міста.

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