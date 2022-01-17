Під час освячення води трамваї оминатимуть площу Ринок

Під час щорічного Чину освячення води на свято Богоявлення, 19 січня, трамваї №1 та №2 тимчасово оминатимуть площу Ринок у Львові. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Так, для безпечного проведення заходу трамваї маршрутів №№1 та 2 з 13:00 до 15:00 год. курсуватимуть за зміненими маршрутами. Відтак, «одиничка» їздитиме вулицею Городоцькою, а «двійка» оминатиме центр міста вулицею Вітовського. Детальні маршрути – на схемах.

Нагадаємо, на свято Богоявлення 19 січня на площі Ринок традиційно відбудеться щорічний Чин освячення води за участю духівників усіх християнських конфесій міста.

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