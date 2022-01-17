ОСТАННІ НОВИНИ

Під час освячення води трамваї оминатимуть площу Ринок

Ольга Денисяка

|

Під час щорічного Чину освячення води на свято Богоявлення, 19 січня, трамваї №1 та №2 тимчасово оминатимуть площу Ринок у Львові. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Так, для безпечного проведення заходу трамваї маршрутів №№1 та 2 з 13:00 до 15:00 год. курсуватимуть за зміненими маршрутами. Відтак, «одиничка» їздитиме вулицею Городоцькою, а «двійка» оминатиме центр міста вулицею Вітовського. Детальні маршрути – на схемах.

Нагадаємо, на свято Богоявлення 19 січня на площі Ринок традиційно відбудеться щорічний Чин освячення води за участю духівників усіх християнських конфесій міста.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України

Уже восьмий рік жителі східних областей України зустріли новорічні та різдвяні свята в тяжких умовах війни. Особливо скл...

Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня

Вже з четверга, 13 січня, у громадському транспорті всієї Львівської громади запрацює електронний квиток. Щоправда, скор...

12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині

В переддень Різдва, 6 січня (24 грудня),  християни збираються у родинному колі на Святий вечір. На вечерю готують 12 пі...

ТОП-100 українських пісень 2021 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2021 року

Поява нових українських пісень встановила новий рекорд. Якщо до впровадження квот українських треків впродовж року можна...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів