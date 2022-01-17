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Бустерну дозу covid-вакцини отримали майже 100 тисяч українців

Ірина Марчук

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Станом на 17 січня майже 100 тисяч українців отримали бустерну дозу вакцини від коронавірусу. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі Президента.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, минулого тижня щепили 552 тис. українців. Загалом, в Україні вже зробили 29,37 млн щеплень. Таким чином, 15 млн українців мають хоча б одне щеплення, а 14,28 млн із них пройшли повний курс.

Водночас, минулого тижня спостерігалось збільшення кількості хворих на коронавірус. Тижнева кількість нових випадків інфікувань зросла майже вдвічі: 55 тис. минулого тижня проти 28 тис. позаминулого.

Щодо Львівщини, то станом на 17 січня, провели 1 993 104 щеплень. Із них, дві дози отримали – 934 732 особи, 98 людини – додаткову, а стосовно бустерної, то її встигли зробити 4360 мешканців області.

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До слова, майже 48% дорослого населення України зробило бодай одне щеплення від коронавірусу. Щодо Львівщини, то тут одне сovid-щеплення теж мають 48% жителів. Повний курс вакцинації пройшли більше 929 тисяч людей.

Нагадаємо, що з початку 2022 року в Україні запустили covid-вакцинацію бустерною дозою. Щеплення спочатку дозволили робити медикам і працівникам інтернатів, потім до цього списку додали українців віком 60+, а віднедавна – для всіх громадян від 18 років.

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