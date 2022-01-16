У горах на Львівщині травмувалися четверо дітей

На гірськолижних курортах у районі Славського за добу травмувалися п’ятеро туристів, серед них – четверо дітей. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

У суботу, 15 січня, рятувальники спускали з гір п’ятьох туристів, четверо із яких – діти. Юні лижники віком 5, 8 і 14 років травмувалися на горах Тростян, Політехнік і Високий Верх.

Надзвичайники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили їх до підніжжя гір, де передали медикам.

У ДСНС нагадують правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

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дотримуйтесь безпечної швидкості, вона дасть час для додаткового маневру, щоб уникнути зіткнення;

не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;

одягайте захисне спорядження;

не з’їжджайте з трас.

Нагадаємо, напередодні при сходженні на Говерлу загинула 56-річна туристка з Одещини. Ще двоє людей травмувались.

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