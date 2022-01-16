На Донбасі окупанти поранили українського військового

У неділю, 16 січня, окупанти на Донбасі поранили українського захисника. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Від початку доби російські окупаційні війська раз порушили режим «тиші» на Донбасі. Вони відкривали вогонь по наших позиціях у районі Катеринівки з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення. Його евакуювали до шпиталю. Медики оцінюють стан бійця як задовільний.

Зазначимо, що протягом доби 15 січня на Донбасі було тихо. Бойовики не обстрілювали українських захисників, зате 14 січня – двічі відкривали вогонь.

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«Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують стримувати збройну агресію Російської Федерації», – додають у штабі ООС.

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