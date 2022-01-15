Доба на Донбасі: окупанти продовжують обстрілювати українських захисників

Протягом п’ятниці, 14 січня, російсько-окупаційні війська двічі обстріляли українських бійців на Донбасі. Втрат серед наших захисників немає. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Минулої доби ворог двічі відкривав вогонь по позиціях українських військових, один раз застосовував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Прицільний вогонь по українських військовослужбовцях противник вів поблизу Водяного і Причепилівки з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних системи та стрілецької зброї. Втрат із нашого боку немає.

Водночас українські бійці відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

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«Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують стримувати збройну агресію Російської Федерації», – додають у штабі ООС.

Станом на 11:00 год. суботи, 15 січня, на Донбасі тихо.

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