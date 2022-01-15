В центрі Львова затримали закладчиків наркотиків

Завдяки небайдужим у парку Івана Франка, що в центрі Львова, вдалося затримали двох закладчиків наркотиків. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівської області.

Випадок стався у п’ятницю, 14 січня, у парку Івана Франка. Львів’янка, гуляючи зі собакою, помітила двох осіб, які дивно поводилися і фотографували дерева. Жінці це видалося підозрілим і вона викликала правоохоронців.

З’ясувалось, що згадана пара, 24-річна львів’янка та 27-річний львів’янин, причетні до розповсюдження наркотиків. Патрульні оперативно розкрили місця кількох останніх закладок, куди вони встигли сховати заборонені речовини.

Дівчину з хлопцем затримали, а справу передали слідчим. Вони вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Реклама партнерів

Нагадаємо, через те, що спосіб розповсюдження наркотиків через так звані закладки набув неабиякої популярності, правоохоронці запустили спеціальний чат-бот, за допомогою якого можна анонімно «здати» закладчика. Детальніше читайте за цим посиланням.

Завдяки чат-боту у Львові вдалося викрити одну із найбільших закладок наркотиків. На вул. Полудневій сховали 110 згортків із різними видами наркотичних і психотропних речовин.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.