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В центрі Львова затримали закладчиків наркотиків

Наталя Дуляба

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Завдяки небайдужим у парку Івана Франка, що в центрі Львова, вдалося затримали двох закладчиків наркотиків. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівської області.

Випадок стався у п’ятницю, 14 січня, у парку Івана Франка. Львів’янка, гуляючи зі собакою, помітила двох осіб, які дивно поводилися і фотографували дерева. Жінці це видалося підозрілим і вона викликала правоохоронців.

З’ясувалось, що згадана пара, 24-річна львів’янка та 27-річний львів’янин, причетні до розповсюдження наркотиків. Патрульні оперативно розкрили місця кількох останніх закладок, куди вони встигли сховати заборонені речовини.

Дівчину з хлопцем затримали, а справу передали слідчим. Вони вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

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Нагадаємо, через те, що спосіб розповсюдження наркотиків через так звані закладки набув неабиякої популярності, правоохоронці запустили спеціальний чат-бот, за допомогою якого можна анонімно «здати» закладчика. Детальніше читайте за цим посиланням.

Завдяки чат-боту у Львові вдалося викрити одну із найбільших закладок наркотиків. На вул. Полудневій сховали 110 згортків із різними видами наркотичних і психотропних речовин.

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