Чат-бот «Мисливці за наркотиками»: як анонімно повідомити поліції про закладчика

В Україні створили чат-бот, де кожен громадянин зможе анонімно надіслати інформацію про наркозбут у Telegram. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.
DrugHunters («Мисливці за наркотиками») – офіційний чат-бот від патрульної поліції у месенджері Telegram. Скористатись чат-ботом можуть усі громадяни у тих містах, де працює патрульна поліція.
Щоб залишити заявку про можливе місце закладки чи закладника, достатньо відкрити програму у своєму Telegram і розпочати діалог. Посилання на чат-бот тут.
Після старту розмови потрібно вказати такі деталі:
- населений пункт;
- адресу, за якою побачили потенційного зловмисника;
- опис місця, де на думку заявника може бути закладка (труби, клумба, лавочка тощо).
А для того, щоб правоохоронці швидше виявили закладку, потрібно надіслати геолокацію й додати фото чи відео з місця наркозлочину.
Після отримання повідомлення про знахідку або ймовірного закладника, патрульні виїжджатимуть на місце і перевірятимуть інформацію.
Нагадаємо, від 1 до 1,5 мільйона населення України споживають наркотики. При цьому щорічно кількість таких людей зростає на 8-10%.
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Аліса Белей