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В окупованій Горлівці може статись техногенна катастрофа, у якій звинуватять Україну, – розвідка

Наталя Дуляба

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Окупанти завезли у Горлівку розгерметизовані ємності з аміаком, який витікає в повітря. У подальшій техногенній катастрофі Росія збирається звинуватити Україну. Про це йдеться на сторінці у Facebook Головного управління розвідки Міноборони.

Українська розвідка попереджає про чергову провокацію, яку готують у Кремлі. При цьому вона несе техногенну загрозу.

«За інформацією воєнної розвідки України, 14 січня в окуповану російськими військами Горлівку на ПАТ “Концерн Стирол” доставлено ємності з аміаком, з яких через порушення герметичності здійснюється витік у повітря отруйних речовин. Спричинена діями російських окупантів техногенна катастрофа може бути використана для звинувачення України у застосуванні отруйних хімічних речовин та як привід для розширення збройної агресії проти нашої держави», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, днями українська розвідка заявила, що спецслужби РФ готують провокації проти своїх військовослужбовців, які охороняють склади зі зброєю в Молдові. Звинуватити у цьому Росія збирається саме Україну.

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