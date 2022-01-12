Де у Львові можна здати ялинку на утилізацію: перелік локацій

Львів’ян закликають здавати на утилізацію новорічні ялинки. Зробити це можна буде на визначених локаціях у кожному районі або ж залишити на сміттєвому майданчику біля свого дому, але лише у визначені дати. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила очільниця міського управління екології Олександра Сладкова.

Єдиний спосіб безпечно утилізувати ялинку – компостування. Оскільки Львів має власну станцію компостування, то мешканців закликають здавати дерева, аби з них можна було зробити добриво для парків.

У суботу, 15 січня та 5 лютого, з 11:00 до 15:00 год. здати на переробку ялинку можна на спеціальних локаціях, які будуть у кожному районі Львова:

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Галицький район – просп. Чорновола, 1 (біля контейнерних майданчиків)

Залізничний район – вул. Виговського, 34 (біля приміщення Залізничної райадміністрації)

Личаківський район – вул. Шафарика, 15 (біля входу в парк «Погулянка»)

Сихівський район – біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці

Шевченківський район – просп. Чорновола, 93 (біля супермаркету «Арсен» та шиномонтажу)

Франківський район – вул. Володимира Великого 14-А (біля Кіноцентру в парку «Горіховий гай»)

Крім того, залишити свою ялинку можна і на сміттєвому майданчику біля власного дому. Але викинути її слід лише у визначені дати – у суботу, 22 і 29 січня. В ці дні містом спеціально їздитимуть машини і збиратимуть ялинки на утилізацію.

Також у будь-який день у робочий час ялинку можна самостійно завезти на утилізацію на базу ЛКП «Зелене місто» на вул. Замарстинівській, 167-А та в Домівку врятованих тварин у парку «Знесіння». Там дерева служитимуть для потреб тварин.

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